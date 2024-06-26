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Силкин: из-за «Спартака» в России исчез вертикальный футбол

Силкин: из-за «Спартака» в России исчез вертикальный футбол
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин назвал причины редкого использования вертикального стиля футбола командами чемпионата России.

«Почему в России исчез вертикальный футбол? С развалом СССР исчезли национальные школы футбола. В России стали копировать «Спартак». Эта команда играла в «стенки», забегания, подолгу контролировала мяч. Там почти не было нападающих, умеющих забегать за спины защитников. Они стали исчезать в других клубах. Поэтому и защитников со временем не стало.

Если нападающий — хороший, открывается «в острую», он учит обороняться, догонять, отбирать мяч. Раньше, если «из-под» защитника забивали гол, его сажали на лавку, он не играл следующий матч. Две необоснованные потери мяча в центре поля — сразу замена. А теперь они не умеют мяч отбирать, преследовать форварда. Да и форвардов, умеющих остро открываться и убегать, почти не осталось», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

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