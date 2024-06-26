Бурлак: дисквалифицировав Даку, УЕФА показал, что следит за всеми

Бывший защитник «Рубина» Тарас Бурлак высказался относительно ситуации с нападающим сборной Албании и казанской команды Мирлиндом Даку, который скандировал оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов после игры 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Хорватией (2:2). Албанец был дисквалифицирован на два матча Евро-2024 за данный поступок.

«В футболе сейчас много политики, учитывая, что друг против друга играют команды из бывшей Югославии и соседних стран. Но Даку мог вспылить из–за эмоций. Что касается дисквалификации, он же не игрок основного состава Албании. Плюс маловероятно, что албанцы выйдут из группы. Скорее всего, УЕФА просто взвесили, куда реально Албания может пройти и показали, что следят за всеми. Можно было и пять, и десять матчей дать, но большой вопрос, когда албанцы попадут на крупный турнир», — приводит слова Бурлака «РБ Спорт».

Ранее Федерация футбола Северной Македонии призвала наказать Мирлинда Даку за оскорбительные кричалки, а также потребовала от албанского футболиста публичных извинений за своё поведение. Позднее Даку выступил с заявлением о данной скандальной ситуации, сказав, что чувствует, что кого-то обидел.