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Киммих может покинуть «Баварию» уже нынешним летом — журналист Плеттенберг

Киммих может покинуть «Баварию» уже нынешним летом — журналист Плеттенберг
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Футболист «Баварии» Йозуа Киммих готов покинуть немецкий гранд уже нынешним летом, несмотря на то что ранее появлялась информация о его желании сделать это летом 2025 года, когда у игрока заканчивается контракт с мюнхенцами. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий гранд не намерен пролонгировать трудовое соглашение с Киммихом. Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани видит на позиции опорного полузащитника Жоау Пальинью, которого клуб хочет приобрести с лета 2023 года.

Подчёркивается, что 29-летний футболист хочет перейти в один из испанских или английских грандов: мадридский «Реал», «Барселону», лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити» или «Ливерпуль».

Напомним, в минувшем сезоне Киммих принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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