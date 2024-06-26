В группе С Евро-2024 повторён антирекорд по числу голов в истории чемпионатов Европы

В группе С на Евро-2024, в которой играли сборные Англии, Словении, Дании и Сербии, установлен антирекорд по количеству забитых голов в одном квартете в истории чемпионатов Европы. Эти национальные команды забили семь мячей в шести матчах. Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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