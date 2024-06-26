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ЦСКА и «Трабзонспор» могут произвести обмен футболистами

ЦСКА и «Трабзонспор» могут произвести обмен футболистами
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ЦСКА заинтересован в приобретении турецкого нападающего «Трабзонспора» Эниса Дестана.

Как сообщает турецкий журналист Салим Бюйюк в соцсетях, ЦСКА и «Трабзонспор» могут произвести обмен футболистами. Полузащитник красно-синих Виктор Мендес может отправиться в Турцию, а нападающий «Трабзона» Энис Дестан — перейти в московский клуб.

24-летний хавбек выступает за московский ЦСКА с июля 2022 года после перехода из чилийской «Эспаньолы». На счету игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за армейский клуб. Соглашение Мендеса с ЦСКА рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.

22-летний Энис Дестан в минувшем сезоне провёл за «Трабзонспор» 38 матчей, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 4,8 млн.

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Источник: ЦСКА близок к подписанию Рифата Жемалетдинова
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