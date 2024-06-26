Саутгейт отреагировал на критику фанатов сборной Англии после ничьей со Словенией на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался относительно критики фанатов в адрес своей команды после ничьей в матче 3-го тура чемпионата Европы – 2024 со Словенией (0:0).

«Я понимаю реакцию фанатов, но обстановка сложна для нас. Мы пытались выиграть матч с помощью замен. Мы выпустили атакующих игроков на поле.

Мы значительно улучшили игру с мячом. Мы создали хорошие моменты. Нам не хватает немного везения перед воротами. Думаю, игроки, которые вышли на замену, сыграли хорошо», – приводит слова Саутгейта BBC.

Напомним, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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