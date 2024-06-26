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В «ПСЖ» приняли решение по будущему Доннаруммы

В «ПСЖ» приняли решение по будущему Доннаруммы
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«ПСЖ» заинтересован в продолжении сотрудничества с итальянским вратарём Джанлуиджи Доннаруммой.

Как сообщает журналист Николо Скира в соцсетях, руководство парижского клуба намерено заключить с 25-летним футболистом новое соглашение, рассчитанное до лета 2028 года. Отмечается, что переговоры между сторонами должны состояться после завершения чемпионата Европы.

Напомним, Доннарумма перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2021 года в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне голкипер провёл 42 мата за парижан, 16 из которых сыграл «на ноль», а в остальных пропустил суммарно 38 мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. В составе «ПСЖ» Доннарумма трижды становился чемпионом Франции.

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