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Помощнику арбитра стало плохо по ходу матча Кубка Америки между Перу и Канадой

Помощнику арбитра стало плохо по ходу матча Кубка Америки между Перу и Канадой
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Проходит матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024, в котором встречаются национальные команды Перу и Канады. Встреча проходит в Канзас-Сити (США) на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк». На момент написания новости проходит перерыв, счёт 0:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 2-й тур
26 июня 2024, среда. 01:00 МСК
Перу
2-й тайм
0 : 0
Канада
Удаления: Араухо – 59' / нет

В концовке первого тайма помощнику арбитру стало плохо, ему оказывали помощь. Он не смог продолжить обслуживать матч и был заменён.

Кубок Америки проходит в Соединённых Штатах Америки с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Перу – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Календарь матчей Кубка Америки - 2024
Турнирная таблица Кубка Америки - 2024
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