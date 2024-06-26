Помощнику арбитра стало плохо по ходу матча Кубка Америки между Перу и Канадой

Проходит матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024, в котором встречаются национальные команды Перу и Канады. Встреча проходит в Канзас-Сити (США) на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк». На момент написания новости проходит перерыв, счёт 0:0.

В концовке первого тайма помощнику арбитру стало плохо, ему оказывали помощь. Он не смог продолжить обслуживать матч и был заменён.

Кубок Америки проходит в Соединённых Штатах Америки с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Перу – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Топ-5 лучших голов 1-го тура группового этапа Кубка Америки: