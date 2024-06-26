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Гарет Саутгейт прокомментировал ничейный результат в матче со Словенией на Евро

Гарет Саутгейт прокомментировал ничейный результат в матче со Словенией на Евро
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о ничьей в матче 3-го тура чемпионата Европы – 2024 со Словенией (0:0), рассказав о влиянии на игру и результат новичков.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения

«Коул Палмер сыграл очень хорошо. Он хорошо находит свободные зоны и создаёт моменты, и мы рассчитывали, что он забьёт в конце. Палмер и другие – молодые игроки, и мы испытываем их в сложных условиях. Они оказали на нас хорошее влияние и сделали много полезного. Энтони Гордон, Коул Палмер, Кобби Майну – это был действительно хороший ход. Нам нужно развить его. Сегодня было много вещей, на которых можно строить игру», – приводит слова Саутгейта BBC.

Напомним, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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