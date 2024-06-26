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Евгений Ловчев назвал самые яркие сборные Евро-2024

Евгений Ловчев назвал самые яркие сборные Евро-2024
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Чемпион СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Ловчев назвал самые яркие команды чемпионата Европы 2024 года.

«Из того, что мы увидели, в финале должны сыграть испанцы и немцы. Они выдали несколько ярких игр, немцы играют при своих зрителях. На турнирах бывают провальные игры. Как только начнёт уже что‑то решатся, команды будут играть совершенно по‑другому», — сказал Ловчев в эфире программы «Все на Матч».

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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