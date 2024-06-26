ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Аргентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В матчах с участием Англии на Евро показан худший результат по созданию голевых моментов

В матчах с участием Англии на Евро показан худший результат по созданию голевых моментов
Аудио-версия:
Комментарии

25 июня сборная Англии сыграла вничью в матче 3-го тура чемпионата Европы – 2024 со Словенией (0:0). Таким образом, В трёх матчах с участием «трёх львов» на Евро-2024 суммарно было создано моментов на 3.4 xG. Об этом сообщает Opta Sports.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения

По информации источника, это худший результат среди всех команд на турнире.

Напомним, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Материалы по теме
Стали известны потенциальные соперники сборной Англии в плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Англии очень повезло с сеткой! Все расклады на выход в плей-офф Евро-2024
Англии очень повезло с сеткой! Все расклады на выход в плей-офф Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android