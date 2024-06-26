В матчах с участием Англии на Евро показан худший результат по созданию голевых моментов

25 июня сборная Англии сыграла вничью в матче 3-го тура чемпионата Европы – 2024 со Словенией (0:0). Таким образом, В трёх матчах с участием «трёх львов» на Евро-2024 суммарно было создано моментов на 3.4 xG. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, это худший результат среди всех команд на турнире.

Напомним, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024: