Сборная Канады минимально обыграла Перу в матче 2-го тура Кубка Америки

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В ночь с 25 на 26 июня мск на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» в Канзас-Сити (США) завершился матч 2-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе А между сборными Перу и Канады. Встреча закончилась победой канадцев со счётом 1:0

В составе победителей голом отметился нападающий Джонатан Дэвид с передачи Джейкоба Шаффельбурга. Защитник сборной Перу Мигель Араухо получил красную карточку на 59-й минуте матча.

Полная трансляция матча Кубка Америки и хайлайты доступны в Okko

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Национальная команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Топ-5 лучших голов 1-го тура группового этапа Кубка Америки: