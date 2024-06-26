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Сборная Канады минимально обыграла Перу в матче 2-го тура Кубка Америки

Сборная Канады минимально обыграла Перу в матче 2-го тура Кубка Америки
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В ночь с 25 на 26 июня мск на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» в Канзас-Сити (США) завершился матч 2-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе А между сборными Перу и Канады. Встреча закончилась победой канадцев со счётом 1:0

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 2-й тур
26 июня 2024, среда. 01:00 МСК
Перу
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Дэвид – 74'    
Удаления: Араухо – 59' / нет

В составе победителей голом отметился нападающий Джонатан Дэвид с передачи Джейкоба Шаффельбурга. Защитник сборной Перу Мигель Араухо получил красную карточку на 59-й минуте матча.

Полная трансляция матча Кубка Америки и хайлайты доступны в Okko.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Национальная команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки - 2024
Турнирная таблица Кубка Америки - 2024
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