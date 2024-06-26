Англия вплотную приблизилась к необычному достижению сборной Италии на Евро

Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словении. Встреча закончилась ничейным результатом со счётом 0:0. Таким образом, национальная команда «трёх львов» в седьмой раз сыграла нулевую ничью в рамках Евро.

Как сообщает Opta Sports, больше нулевых ничьих на чемпионатах Европы только у Италии (8).

Напомним, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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