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Радимов назвал команду-открытие Евро-2024

Радимов назвал команду-открытие Евро-2024
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал сборную, которая для него является главным открытием чемпионата Европы 2024 года.

«По всем контрольным матчам было сразу понятно, что сборная Австрии будет главным открытием чемпионата Европы. У них отличный состав, хорошее качество игры. Конечно удивляет, что они выиграли группу. Видно, что команда находится на ходу и может дойти далеко на Евро», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч».

После трёх сыгранных туров сборная Австрии набрала шесть очков и возглавила группу D. Второе место заняла Франция, имея в своём активе пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Нидерландов с четырьмя очками. Турнирную таблицу квартета D замкнула сборная Польши, набравшая лишь одно очко.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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