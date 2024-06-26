Аргентина — Чили: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024

В среду, 26 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором встретятся сборные Чили и Аргентины. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес и Лионель Месси.

Чили: Клаудио Браво, Маурисио Исла, Игор Личновски, Пауло Диас, Габриэль Суасо, Родриго Эчеверрия, Эрик Пульгар, Эдуардо Варгас, Виктор Давила, Дарио Осорио, Алексис Санчес.

Помимо Чили и Аргентины, в группе А также выступают сборная Перу и национальная команда Канады. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

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