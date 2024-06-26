ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Аргентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина — Чили: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024

Аргентина — Чили: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 26 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором встретятся сборные Чили и Аргентины. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 2-й тур
26 июня 2024, среда. 04:00 МСК
Чили
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Трансляция матча Чили – Аргентина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Стартовые составы команд.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес и Лионель Месси.

Чили: Клаудио Браво, Маурисио Исла, Игор Личновски, Пауло Диас, Габриэль Суасо, Родриго Эчеверрия, Эрик Пульгар, Эдуардо Варгас, Виктор Давила, Дарио Осорио, Алексис Санчес.

Помимо Чили и Аргентины, в группе А также выступают сборная Перу и национальная команда Канады. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Материалы по теме
Сборная Канады минимально обыграла Перу в матче 2-го тура Кубка Америки
Календарь матчей Кубка Америки - 2024
Турнирная таблица Кубка Америки - 2024

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android