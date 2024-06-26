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Саутгейт ответил на гнев болельщиков, которые бросались в него стаканами в игре Евро

Саутгейт ответил на гнев болельщиков, которые бросались в него стаканами в игре Евро
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал реакцию фанатов после матча 3-го тура чемпионата Европы – 2024 со Словенией (0:0). Напомним, сразу после окончания игры Саутгейт вместе с командой подошли благодарить фанатов за поддержку, однако болельщики ответили свистом и гневными выкриками, а также бросили в него с трибун несколько пластиковых стаканчиков.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения

«Я бы предпочёл, чтобы болельщики направляли всё это на меня, а не на игроков. Я всё понимаю, но не собираюсь отступать от своих принципов. Я понимаю, что люди говорят обо мне, но болельщикам нужно оставаться с командой», – приводит слова Саутгейта журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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