Неймар назвал самого сложного соперника в карьере

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар назвал соперника, против которого ему было тяжелее всего играть.

«Самый сложный соперник? Тьяго Силва», — приводит слова Неймара Goal со ссылкой на VIVA Sport.

В минувшем сезоне 39-летний Силва принял участие в 38 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. По итогам нынешнего сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.