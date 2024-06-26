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Карло Анчелотти обратился к Начо после его объявления об уходе из «Реала»

Карло Анчелотти обратился к Начо после его объявления об уходе из «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на объявление о том, что 34-летний центральный защитник «сливочных» Начо Фернандес покидает испанский гранд.

«Ты был великим капитаном для «Реала», но в первую очередь ты был великим мадридистом. Удачи в дальнейшем, Начо», – приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Начо является воспитанником «сливочных». Он выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами. На данный момент Начо выступает в составе сборной Испании на Евро-2024. Испания, оформив три победу, с первого места вышла из группы с Италией, Хорватией и Албанией.

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