Азар собрал своего идеального футболиста

Бывший нападающий сборной Бельгии Эден Азар составил своего идеального футболиста.

В интервью пресс-службе французского «Лилля» Азар выбрал левую ногу Лионеля Месси, свою правую ногу, игру головой Дидье Дрогба, футбольный IQ Тони Крооса и технику Неймара.

Напомним, экс-игрок национальной команды Бельгии Эден Азар завершил карьеру в октябре 2023 года. Последним клубом бельгийского футболиста стал мадридский «Реал», за который он выступал с 2019-го. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 12 результативными передачами.

Отметим, что 33-летний бельгиец также играл за «Лилль» и лондонский «Челси».

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