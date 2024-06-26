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«Очень доволен достигнутым». Саутгейт — о выходе сборной Англии в плей-офф Евро

«Очень доволен достигнутым». Саутгейт — о выходе сборной Англии в плей-офф Евро
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выход из группы в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 после ничьей в матче 3-го тура со Словенией (0:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения

«Очень доволен достигнутым. Конечно же, нам хотелось этого: пара голов – все отправляются по домам счастливыми», – приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

Сборная Англии может встретиться в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы с Нидерландами (наибольшая вероятность) и с третьей командой группы E, в которой на данный момент у четырёх сборных набрано по три очка по итогам двух туров: у Румынии, Бельгии, Словакии и Украины.

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