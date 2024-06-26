Тедеско поделился ожиданиями от матча между Бельгией и Украиной

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года с Украиной.

«Психологически завтра будет совсем не сложно. Мы едем не за ничьёй, мы едем за тремя очками. Мы хотим выиграть завтрашний матч. Лишь в последние пятнадцать минут мы можем знать, какой результат нас устроит, но это не имеет значения. Мы обязательно будем следить за тем, что происходит в другом матче. Но прежде всего, мы должны сосредоточиться на себе.

Завтра мы должны будем быть на высоте. Украина имеет хорошую команду, они уже доказали это на этом чемпионате Европы и во время подготовки», — приводит слова Тедеско «UA-Футбол».

Матч группы E Украина — Бельгия состоится завтра, 26 июня. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 мск.

По итогам 2-го тура Евро-2024 в квартете E сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по три. При этом первые две строчки занимают имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (3:2) и Бельгии (2:1), на третьем месте находится национальная команда Словакии (2:2), замыкают турнирную таблицу группы E представители Украины, имеющие отрицательную разницу голов (2:4).