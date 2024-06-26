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В группе С на Евро сложилась уникальная ситуация, которая была лишь однажды в истории

В группе С на Евро сложилась уникальная ситуация, которая была лишь однажды в истории
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На чемпионате Европы 25 июня свои последние матчи в группе С провели национальные команды Сербии, Словении, Дании и Англии. Оба матча (Словения – Англия и Дания – Сербия) завершились вничью со счётом 0:0. Таким образом, в группе сложилась уникальная ситуация, когда сборные Дании и Словении вышли в плей-офф, не выиграв ни одного матча в группе. Более того, обе сборные все три матча свели вничью.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия

Как сообщает Opta Sports, до этого был лишь один такой случай в истории Евро. На турнире в 2016 году во Франции национальная команда Португалии также свела три матча группового этапа к ничейным результатам. Отметим, Португалии по итогам континентального первенства во Франции стала обладателем трофея.

Напомним, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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