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Сербия установила национальный антирекорд по одному статистическому показателю на Евро

Сербия установила национальный антирекорд по одному статистическому показателю на Евро
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Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Встреча закончилась ничейным результатом со счётом 0:0. В этой игре сербы нанесли лишь шесть ударов в створ ворот соперника.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия

Как сообщает Opta Sports, этот показатель является национальным антирекордом команды на крупных турнирах с момента распада Югославии. Отметим, у сербов также ни одной победы в последних восьми матчах на ЧМ и Евро.

Напомним, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке. Сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку.

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