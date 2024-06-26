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Жоау Феликс впервые ответил на вопрос о конфликте с тренером Португалии Роберто Мартинесом

Жоау Феликс впервые ответил на вопрос о конфликте с тренером Португалии Роберто Мартинесом
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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии, выступающий за «Барселону» на правах аренды, Жоау Феликс прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом перед матчем со сборной Грузии на чемпионате Европы – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я читал эту новость о нашем конфликте, и это явная ложь – иначе меня бы сейчас не было здесь. Это очередное проявление неуважения ко мне, тренеру и всей сборной в целом. Иногда мой профессионализм подвергается сомнению, но некоторые вещи попросту выдумывают. Я уважаю решения тренера – он выбирает состав. Мы поговорили, и я сказал ему, что всегда буду рад помочь команде, когда понадоблюсь», – приводит слова Феликса сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Отметим, после двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала данного соревнования. Феликс ни сыграл ни минуты в первых двух встречах португальцев, оставшись в запасе. Однако в товарищеских матчах испанский специалист наигрывал 24-летнего футболиста в стартовом составе.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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