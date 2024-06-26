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Бекхэм сделал подарок Месси на день рождения

Бекхэм сделал подарок Месси на день рождения
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поздравил нападающего Лионеля Месси с днём рождения. 24 июня аргентинцу исполнилось 37 лет. По этому поводу Бекхэм подарил Месси огромную бутылку вина аргентинского бренда Catena Zapata.

«С днём рождения величайшего. С днём ​​рождения, мой друг», — подписал фотографию Бекхэм в соцсетях.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЭВИДА БЕКХЭМА

Лионелю Месси 37 лет. Аргентинский футболист восемь раз выигрывал «Золотой мяч». Нападающий выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с американским клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент, по данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 34 млн.

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