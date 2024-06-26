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Аргентина открыла счёт в матче Кубка Америки — 2024 со сборной Чили

Аргентина открыла счёт в матче Кубка Америки — 2024 со сборной Чили
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В ночь с 25 на 26 июня мск на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) проходит матч 2-го тура Копа Америка — 2024 между сборными Чили и Аргентины. Эти национальные команды являются участниками группы A, в которой также выступают национальные команды Канады и Перу.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 2-й тур
26 июня 2024, среда. 04:00 МСК
Чили
Окончен
0 : 1
Аргентина
0:1 Мартинес – 88'    

На 88-й минуте первый гол в этом матче забила сборная Аргентины. Автором забитого мяча стал нападающий Лаутаро Мартинес.

Трансляция матча Чили – Аргентина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

По итогам первого тура в активе действующих чемпионов мира аргентинцев три набранных очка, в копилке сборной Чили — одно. У канадцев три очка после двух сыгранных матчей, перуанцы за две игры набрали одно очко.

Календарь Копа Америка - 2024
Турнирная таблица Копа Америка - 2024
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