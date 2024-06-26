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Смородская высказалась о продлении контракта главного тренера сборной России Карпина

Смородская высказалась о продлении контракта главного тренера сборной России Карпина
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Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала неофициальную информацию о продлении контракта между Российским футбольным союзом и главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«К Карпину нет вопросов по работе в сборной, продление контракта логично. Вопрос о совмещении стоит поднимать только тогда, когда нас вернут на международную арену», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о продлении РФС контракта с 55-летним главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Специалист возглавляет национальную команду с июля 2021 года, с марта 2022 года — на правах совмещения с должностью главного тренера «Ростова», его действующий контракт истекает летом 2024 года.

В трёх последних товарищеских матчах сборная России одержала победы с суммарным счётом 16:0. С февраля 2022 года подопечные Карпина могут проводить только товарищеские матчи из-за отстранения от международных соревнований решениями УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

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