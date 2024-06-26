«Ростов» саркастически отреагировал на низкую результативность матчей Евро-2024

Официальный телеграм-канал «Ростова» иронично прокомментировал отсутствие забитых голов в матчах 3-го тура чемпионата Европы — 2024 в группе C. 25 июня в этом квартете состоялись встречи Англия — Словения и Дания — Сербия, обе игры завершились с ничейным счётом 0:0.

«Поскорее бы начался реально нормальный турнир», — написала пресс-служба «Ростова», приложив к тексту поста гиперссылку на официальный телеграм-канал РПЛ. «Хотя у нас их даже два», — добавил канал жёлто-синих минуту спустя с приложением гиперссылки на официальный телеграм-канал Фонбет Кубка России.

Чемпионат России сезона-2023/2024 завершился 25 мая, до последних секунд заключительного 30-го тура на победу в турнире претендовали три клуба — московское «Динамо», «Зенит» и «Краснодар», в итоге чемпионство осталось за петербуржцами. Суперфинал Кубка России прошёл 2 июня в московских «Лужниках», обладателем трофея также стал «Зенит», который одержал волевую победу над «Балтикой» (2:1) благодаря голу в добавленное время.