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Чили — Аргентина, результат матча 26 июня 2024, счет 0:1, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Гол Лаутаро Мартинеса принёс сборной Аргентины победу над Чили в матче Копы-2024
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В ночь с 25 на 26 июня мск на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) завершился матч 2-го тура Копа Америка — 2024 между сборными Чили и Аргентины. Победа со счётом 1:0 осталась за национальной командой Аргентины.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 2-й тур
26 июня 2024, среда. 04:00 МСК
Чили
Окончен
0 : 1
Аргентина
0:1 Мартинес – 88'    

Единственный гол на 88-й минуте игры забил вышедший на замену аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес.

В составе сборной Аргентины полный матч отыграл 37-летний форвард и капитан национальной команды Лионель Месси. За сборную Чили всю игру провёл вингер московского ЦСКА Виктор Давила.

Трансляция матча Чили – Аргентина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

После двух туров аргентинцы возглавляют турнирную таблицу группы A с шестью очками, на второй строчке находится сборная Канады, у которой три очка. По одному очку в активе национальных команд Перу и Чили.

Календарь Копа Америка - 2024
Турнирная таблица Копа Америка - 2024
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