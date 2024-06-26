Гол Лаутаро Мартинеса принёс сборной Аргентины победу над Чили в матче Копы-2024

В ночь с 25 на 26 июня мск на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) завершился матч 2-го тура Копа Америка — 2024 между сборными Чили и Аргентины. Победа со счётом 1:0 осталась за национальной командой Аргентины.

Единственный гол на 88-й минуте игры забил вышедший на замену аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес.

В составе сборной Аргентины полный матч отыграл 37-летний форвард и капитан национальной команды Лионель Месси. За сборную Чили всю игру провёл вингер московского ЦСКА Виктор Давила.

Трансляция матча Чили – Аргентина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

После двух туров аргентинцы возглавляют турнирную таблицу группы A с шестью очками, на второй строчке находится сборная Канады, у которой три очка. По одному очку в активе национальных команд Перу и Чили.