Аргентина досрочно вышла в 1/4 финала Кубка Америки — 2024

В ночь с 25 на 26 июня мск на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) завершился матч 2-го тура Копа Америка — 2024 между сборными Чили и Аргентины. Победа со счётом 1:0 осталась за аргентинцами. Единственный гол на 88-й минуте игры забил вышедший на замену нападающий Лаутаро Мартинес.

Эта победа позволила сборной Аргентины досрочно оформить выход из группы уже после двух туров группового этапа. Действующие чемпионы мира возглавляют турнирную таблицу группы A с шестью очками, на второй строчке находится сборная Канады, у которой три очка. По одному очку в активе национальных команд Перу и Чили.

Таким образом, сборная Аргентины уже не опустится ниже второго места даже в случае крупного поражения в матче 3-го тура с командой Перу.

Трансляция матча Чили – Аргентина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.