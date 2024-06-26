У защитника «Спартака» Срджана Бабича ноль сыгранных минут за сборную Сербии на Евро-2024

Вчера, сборная Сербии сыграла вничью со сборной Дании в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сербы не смогли выйти в плей-офф турнира, заняв в квартете последнее место с 2 очками.

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич не сыграл ни одной минуты на Евро-2024 за национальную команду.

28-летний защитник стал игроком «Спартака» летом 2023 года, перейдя из испанской «Альмерии». В минувшем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

Звёздные «ветераны» Евро-2024