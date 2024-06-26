«Барселоне» предложили подписать полузащитника Джейдона Санчо

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» вингера Джейдона Санчо, сообщает Sport.es.

По информации источника, 24-летний англичанин очень нравится новому главному тренеру каталонцев Ханси Флику. «Барселона» не рассматривает покупку Санчо, но может взять игрока в качестве аренды.

Санчо не намерен оставаться в «Манчестере» из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом. Ранее «Боруссия» (Дортмунд) и «Ювентус» отказались платить за игрока € 60 млн, которые просит «МЮ».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В минувшем сезоне Санчо сыграл 24 матча, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Вингер перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 85 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186