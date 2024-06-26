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Словакия — Румыния. Прямая трансляция
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Расписание матчей Евро-2024 на 26 июня

Расписание матчей Евро-2024 на 26 июня
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Сегодня, 26 июня, состоится 13-й игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя четыре матча: сначала свои игры проведут участники группы Е, Словакия – Румыния, Украина – Бельгия. После матчи сыграют команды из группы F: Чехия – Турция, Грузия – Португалия.

Расписание Евро-2024 на 26 июня:

  • Словакия — Румыния. 19:00 мск;
  • Украина – Бельгия. 19:00 мск;
  • Чехия – Турция. 22:00 мск;
  • Грузия – Португалия. 22:00 мск.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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