Расписание матчей Евро-2024 на 26 июня

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Сегодня, 26 июня, состоится 13-й игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя четыре матча: сначала свои игры проведут участники группы Е, Словакия – Румыния, Украина – Бельгия. После матчи сыграют команды из группы F: Чехия – Турция, Грузия – Португалия.

Расписание Евро-2024 на 26 июня:

Словакия — Румыния. 19:00 мск;

Украина – Бельгия. 19:00 мск;

Чехия – Турция. 22:00 мск;

Грузия – Португалия. 22:00 мск.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Звёздные «ветераны» Евро-2024