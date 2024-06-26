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Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 26 июня

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 26 июня
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Сегодня, в ночь с 25 на 26 июня мск, состоялся шестой игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 2-го тура в группе A. Сборная Канады в большинстве с минимальным счётом 1:0 одержала победу над сборной Перу, национальная команда Аргентины с таким же счётом завершила в свою пользу встречу с соперниками из Чили.

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 26 июня

Перу — Канада — 0:1

Чили — Аргентина — 0:1

Трансляция матча Перу – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 2-й тур
26 июня 2024, среда. 01:00 МСК
Перу
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Дэвид – 74'    
Удаления: Араухо – 59' / нет

Трансляция матча Чили – Аргентина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 2-й тур
26 июня 2024, среда. 04:00 МСК
Чили
Окончен
0 : 1
Аргентина
0:1 Мартинес – 88'    

Кубок Америки — 2024 проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в 2021 году обыграла в финале сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными национальными командами на Копа Америка являются Аргентина и Уругвай, которые выигрывали этот турнир по 15 раз.

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