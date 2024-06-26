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Миладинович: у Италии идёт полная смена поколений, у них нет лидеров, как раньше

Миладинович: у Италии идёт полная смена поколений, у них нет лидеров, как раньше
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Бывший защитник «Сочи» и «Пари НН», а ныне игрок «Тобола» Иван Миладинович оценил игру сборной Италии на чемпионате Европы – 2024.

Команда Лучано Спаллетти вышла из группы со второго места, набрав 4 очка. Италия была в квартете с Испанией, Хорватией и Албанией.

«Я слежу за сборной Италии, болею за них, лично мне нравится итальянский футбол. Но у них идёт полная смена поколений, большинство футболистов молодые, строится новая команда. У них сейчас нет лидеров, которые были раньше — Бонуччи, Кьеллини, Пирло, Буффон. Но они играют достаточно хорошо», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Сборная Италии является действующим победителем чемпионата Европы. В 2021 году команда в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).

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