Словакия — Румыния: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Трансляцию матча Словакия – Румыния можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Словакии и Румынии на Евро-2024 выступают в группе Е с Украиной и Бельгией. После двух матчей у словаков три очка, точно так же и у румын – три очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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