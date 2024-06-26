Денис Адамов рассказал, где успел побывать за время летнего отпуска

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал, чем занимался во время отпуска.

«Не сказал бы, что он короткий. Обычно летом ещё короче бывает. А тут, видимо, из-за того, что хорошо закончили сезон, тренерский штаб решил продлить его на несколько дней. В целом хорошо отдохнул. Понятно, что много сил потратили в сезоне, но примерно через неделю нормально себя чувствовал, уже эмоции вернулись. С семьёй много по России и Ленинградской области ездили, был в родном Ульяновске, в Сочи погрелись», — приводит слова Адамова Metartings.

В минувшем сезоне Адамов провёл 16 матчей, из которых шесть сыграл «на ноль», в остальных пропустил 10 мячей.

По итогам сезона «Зенит» выиграл все три внутренних трофея: чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России.

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