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Денис Адамов рассказал, где успел побывать за время летнего отпуска

Денис Адамов рассказал, где успел побывать за время летнего отпуска
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал, чем занимался во время отпуска.

«Не сказал бы, что он короткий. Обычно летом ещё короче бывает. А тут, видимо, из-за того, что хорошо закончили сезон, тренерский штаб решил продлить его на несколько дней. В целом хорошо отдохнул. Понятно, что много сил потратили в сезоне, но примерно через неделю нормально себя чувствовал, уже эмоции вернулись. С семьёй много по России и Ленинградской области ездили, был в родном Ульяновске, в Сочи погрелись», — приводит слова Адамова Metartings.

В минувшем сезоне Адамов провёл 16 матчей, из которых шесть сыграл «на ноль», в остальных пропустил 10 мячей.

По итогам сезона «Зенит» выиграл все три внутренних трофея: чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России.

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