Константин Кучаев впервые рассказал о рождении у них с Еленой Радионовой ребёнка

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал о рождении ребёнка у них с женой фигуристкой Еленой Радионовой.

«На родах я не присутствовал. Вместе с Леной так решили. Так получилось, что она рожала во время наших стыков с Тулой (29 мая «Пари НН» играл первый стыковой матч с «Арсеналом». — Прим. «Чемпионата»). Я после игры об этом узнал. Часов в 10 вечера сел в машину и сразу рванул из Нижнего в Москву. Уже часа через три-четыре после рождения дочки я приехал к ним. Утром впервые взял ребёнка на руки. У нас девочка, Виктория. Уже потом пошли расспросы от знакомых, друзей: «В честь победы назвали?» А мы ни с чем это имя не ассоциировали — просто нравится.

Рождение ребёнка — совершенно особенное чувство, которое даже сравнить не с чем. Мне пока не так много времени удалось провести с дочкой. Футбольная жизнь такая, что я сейчас далеко, сборы. Но первые впечатления от отцовства за две с половиной недели получил. И ночью вставал без проблем. Мне кажется, в это время мы вообще 24/7 с дочки глаз не спускали. В отпуске это комфортно всё. В сезоне, когда нужно соблюдать режим, наверное, чуть потяжелее», — рассказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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