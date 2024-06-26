Константин Кучаев раскрыл подробности своего перехода в «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал, почему выбрал в качестве варианта продолжения своей карьеры подписание контракта с жёлто-синими. В весенней части сезона-2023/2024 футболист выступал за «Пари Нижний Новгород».
— Илич говорит, что хотел тебя сохранить. Был с ним такой разговор?
— Был.
— А другие предложения?
— Вариантов было два: Нижний и «Ростов».
— Почему выбрал второй?
— Хотелось поработать с Валерием Георгиевичем, так как нравится его стиль и то, как его команда спрогрессировала.
— Предстоящее рождение ребёнка каким-то образом повлияло на твой выбор?
— Как видишь, нет. Выбрали не самую простую с логистической точки зрения команду (улыбается). Личное и работу надо разделять, подстраиваться. Жизнь футболиста такая. Нет такого: где мне комфортнее, там и буду играть. Имею в виду город, — рассказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
20 июня 2024 года «Ростов» официально объявил о переходе в клуб на правах свободного агента 26-летнего полузащитника Константина Кучаева. В сезоне-2023/2024 хавбек выступал за ЦСКА (в осенней части) и «Пари НН» (в весенней части), в 26 матчах во всех турнирах отметился одним результативным пасом.