Константин Кучаев раскрыл подробности своего перехода в «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал, почему выбрал в качестве варианта продолжения своей карьеры подписание контракта с жёлто-синими. В весенней части сезона-2023/2024 футболист выступал за «Пари Нижний Новгород».

— Илич говорит, что хотел тебя сохранить. Был с ним такой разговор?

— Был.

— А другие предложения?

— Вариантов было два: Нижний и «Ростов».

— Почему выбрал второй?

— Хотелось поработать с Валерием Георгиевичем, так как нравится его стиль и то, как его команда спрогрессировала.

— Предстоящее рождение ребёнка каким-то образом повлияло на твой выбор?

— Как видишь, нет. Выбрали не самую простую с логистической точки зрения команду (улыбается). Личное и работу надо разделять, подстраиваться. Жизнь футболиста такая. Нет такого: где мне комфортнее, там и буду играть. Имею в виду город, — рассказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

20 июня 2024 года «Ростов» официально объявил о переходе в клуб на правах свободного агента 26-летнего полузащитника Константина Кучаева. В сезоне-2023/2024 хавбек выступал за ЦСКА (в осенней части) и «Пари НН» (в весенней части), в 26 матчах во всех турнирах отметился одним результативным пасом.