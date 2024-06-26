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Аргентина минимально обыграла Чили, травма Макдэвида в плей-офф НХЛ. Главное к утру

Аргентина минимально обыграла Чили, травма Макдэвида в плей-офф НХЛ. Главное к утру
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Сборная Аргентины обыграла сборную Чили (1:0) во 2-м туре группового этапа Кубка Америки – 2024, забив гол на 88-й минуте, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид играл в Кубке Стэнли с травмой брюшной полости, ему требуется операция, в «ПСЖ» определились с будущим итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Лаутаро Мартинеса принёс сборной Аргентины победу над Чили в матче Копы-2024.
  2. Oilersnation: Макдэвид завершал плей-офф с травмой брюшной полости, требующей операции.
  3. В «ПСЖ» приняли решение по будущему Доннаруммы.
  4. Сборная Англии не смогла обыграть Словению, но вышла в плей-офф Евро-2024.
  5. Киммих может покинуть «Баварию» уже нынешним летом — журналист Плеттенберг.
  6. Сербия установила национальный антирекорд по одному статистическому показателю на Евро.
  7. Янник Синнер считает Новака Джоковича фаворитом Уимблдона-2024.
  8. Сборная Канады минимально обыграла Перу в матче 2-го тура Кубка Америки.
  9. Мбаппе оскорбил Левандовского после попадания им по сломанному носу француза.
  10. Сборная Хорватии вылетела с Евро-2024.
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