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Аргентина минимально обыграла Чили, травма Макдэвида в плей-офф НХЛ. Главное к утру

Сборная Аргентины обыграла сборную Чили (1:0) во 2-м туре группового этапа Кубка Америки – 2024, забив гол на 88-й минуте, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид играл в Кубке Стэнли с травмой брюшной полости, ему требуется операция, в «ПСЖ» определились с будущим итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».