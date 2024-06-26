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Чехия — Турция: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Чехии и Турции.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Трансляцию матча Чехия – Турция можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Чехии и Турции на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Грузией. После двух матчей у чехов одно очко, турки же набрали три очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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