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Грузия — Португалия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Португалии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Трансляцию матча Грузия – Португалия можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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