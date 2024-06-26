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Кучаев: я не понял смысл замены Юрана на Илича в «Пари НН»

Кучаев: я не понял смысл замены Юрана на Илича в «Пари НН»
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Экс-полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев ответил на вопрос о тренерской замене в клубе весной 2024 года. 28 апреля 2024 года было официально объявлено об уходе из клуба 55-летнего главного тренера Сергея Юрана, 4 мая пресс-служба волжан сообщила о назначении на этот пост 46-летнего сербского специалиста Саши Илича.

— Ты понял смысл замены Юрана на Илича?
— Я — не понял. Но я, наверное, и не должен этого понимать. Не в моей компетенции такие вопросы обсуждать. Моё дело — играть, — отметил Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Под руководством Сергея Юрана «Пари НН» набрал четыре очка в двух первых весенних турах РПЛ 2024 года, после чего потерпел шесть поражений подряд. С Сашей Иличем нижегородцы в шести играх одержали одну победу при двух ничьих и трёх поражениях, удержавшись в РПЛ благодаря успеху в стыковых матчах с тульским «Арсеналом» (1:2 дома, 2:0 на выезде).

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