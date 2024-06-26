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«Барселона» продлила контракт с тренером резервной команды Рафаэлем Маркесом

«Барселона» продлила контракт с тренером резервной команды Рафаэлем Маркесом
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Испанская «Барселона» достигла соглашения с тренером команды «Барселона Атлетик» Рафаэлем Маркесом о продлении его контракта. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«ФК «Барселона» и Рафаэль Маркес достигли соглашения о продлении контракта мексиканского тренера ещё на один сезон. Таким образом, Маркес продолжит возглавлять команду «Барселона Атлетик» как минимум до 30 июня 2025 года.

По этому соглашению Рафаэль Маркес проведёт третий сезон в качестве тренера «Барселоны Атлетик». Мексиканец, который был игроком основной команды в период с 2003 по 2010 год и выиграл, помимо многих других титулов, четыре трофея лиги и две Лиги чемпионов, приступил к работе с резервной командой летом 2022 года. Это был его первый большой опыт в качестве тренера после блестящей карьеры игрока.

На данный момент Рафаэль Маркес провёл в общей сложности 82 игры за два сезона, на его счету 40 побед, 21 ничья и 21 поражение», — написано в заявлении клуба.

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