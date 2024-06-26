Словакия — Румыния: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группы Е чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Словакии и Румынии. Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Статистика личных встреч сборных Словакии и Румынии

— Всего матчей: 11.

— Побед Словакии: 1.

— Побед Румынии: 1.

— Ничьих: 5.

— Разница мячей: 12-20.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.