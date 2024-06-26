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Чехия — Турция: статистика личных встреч, история противостояний

Чехия — Турция: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 26 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Чехии и Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Турции и Чехии.

— Всего матчей: 11.

— Побед Турции: 5.

— Побед Чехии: 5.

— Ничьих: 1.

— Разница мячей: 21-15 в пользу Чехии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Национальные команды Чехии и Турции на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Грузией. После двух матчей у чехов одно очко, турки же набрали три очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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