Чехия — Турция: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Чехии и Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Турции и Чехии.

— Всего матчей: 11.

— Побед Турции: 5.

— Побед Чехии: 5.

— Ничьих: 1.

— Разница мячей: 21-15 в пользу Чехии.

Национальные команды Чехии и Турции на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Грузией. После двух матчей у чехов одно очко, турки же набрали три очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.