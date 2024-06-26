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Украина — Бельгия: статистика личных встреч, история противостояний

Украина — Бельгия: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группы Е чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» во Штутгарте (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Статистика личных встреч сборных Украины и Бельгии

Национальные команды встретятся впервые.

В группе Е четыре сборные к последнему туру набрали по три очка. По разнице мячей Украина замыкает турнирную таблицу квартета.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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