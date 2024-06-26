Грузия — Португалия: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Португалии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Португалии и Грузии.

— Всего матчей: 1.

— Побед Грузии: 0.

— Побед Португалии: 1.

— Ничьих: 0.

— Разница мячей: 2-0 в пользу Португалии.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.