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Вячеслав Мельников: «Зенит» решил скупить в России всё, что движется

Вячеслав Мельников: «Зенит» решил скупить в России всё, что движется
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Бывший игрок и главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников высказался о трансферной политике сине-бело-голубых. Напомним, ранее к «Зениту» присоединились вратарь Евгений Латышонок из «Балтики», полузащитник Максим Глушенков из «Локомотива», защитники Юрий Горшков из «Крыльев» и Сергей Волков из «Краснодара».

«Мне трудно сказать, с чем связана такая тенденция. Складывается ощущение, что «Зенит» решил скупить всё, что движется в российском футболе. Может, есть интерес к бразильским игрокам команды, их хотят купить. «Зенит» не участвует в еврокубках, легионеры могли захотеть сменить обстановку. Вариться в чемпионате России не всем интересно», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

Отметим, что в сезоне-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Однако на этот раз сине-бело-голубые завоевали золотые медали по итогам последнего тура. Перед заключительным туром на чемпионство претендовали также «Динамо» и «Краснодар».

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