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Евро-2024: рейтинг команд, занимающих третье место в группах

Евро-2024: рейтинг команд, занимающих третье место в группах
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Сегодня, 26 июня, завершится групповой этап чемпионата Европы 2024 года. Напомним, четыре из шести команд, занявших третье место в своих группах, выйдут в 1/8 финала.

Рейтинг команд, занимающих третье место в группах

1. Нидерланды (группа D) — 4 очка, разница мячей 4-4.
2. Словакия* (группа Е) — 3 очка, разница мячей 2-2.
3. Словения (группа С) — 3 очка, разница мячей 2-2.
4. Венгрия (группа А) — 3 очка, разница мячей 2-5.
5. Хорватия (группа В) — 2 очка, разница мячей 3-6.
6. Чехия* (группа F) — 1 очко, разница мячей 2-3.

* команда сегодня, 26 июня, проведёт заключительный матч
Выделены сборные, которые обеспечили себе место в 1/8 финала.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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